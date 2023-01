NoiPa cedolino gennaio 2023 | importi visibili Gli aggiornamenti

(Di martedì 3 gennaio 2023) Con un po’ di ritardo rispetto al solito, è finalmente visibile l’importo della rata ordinaria deldi. L’operazione è già avviata ed entro 48 ore, tutto il personale vedrà l’importo dovuto. Normalmente, com’è risaputo, ilviene emesso negli ultimi giorni del mese precedente. In questo caso, però, tra il corposo lavoro su arretrati, tredicesima e adeguamento del sistema alle nuove tabelle determinato dal rinnovo del contratto, ci sono stati alcuni ritardi. Avevamo già specificato, inoltre, che alcune voci non sono state ancora aggiornate, in particolare quelle relative all’alleggerimento della pressione impositiva dettata dal taglio del cuneo fiscale. Come spiegava il funzionario Duilio Mazzotti, “Non c’erano i tempi tecnici”. Inoltre, si aggiunge il ...

