No! La donna in tenuta militare insieme a Vladimir Putin non è la stessa di una messa del 2017

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il recente discorso di fine anno del leader russoè stato caratterizzato dalla presenza di personale inalle sue spalle. Una, l’unica presente, viene identificata dagli utenti social come una “figurante”, già ritratta in passato con il leader russo in altre occasioni. Dalle verifiche risultano due donne diverse, una delle due già oggetto di teorie del genere anche in passato. Per chi ha fretta Si sostiene, attraverso una serie di scatti fotografici, chesi faccia ritrarre durante degli eventi pubblicia dei “figuranti”. Unain, presente durante il discorso di fine anno del leader russo, viene associata a un’altra ...

Open

Molti sono di età elevata: l'uomo più anziano è nato nel 1873, lapiù anziana è del 1887 e ci ... alcuni sono inviati per l'addestramento a Cesano, altri: "I contingenti partiti da Perugia, ...Il recente discorso di fine anno del leader russo Vladimir Putin è stato caratterizzato dalla presenza di personale in tenuta militare alle sue spalle. Una, l'unica presente, viene identificata dagli utenti social come una 'figurante', già ritratta in passato con il leader russo in altre occasioni. Dalle verifiche risultano due donne diverse, una ... No! La donna in tenuta militare insieme a Vladimir Putin non è la ... Tra alti ma soprattutto bassi, la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembra essere arrivata al capolinea. La coppia pare non aver passato un felice Capodanno, giorno in cui h ...Alcuni dei titoli più attesi del primo mese del 2023. Al primo posto, It starts with us di Colleen Hoover, seguito di It end with us.