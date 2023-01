No auto a Roma l’8 gennaio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 gennaio 2023) – In esecuzione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 371 del 10 novembre 2022, inerente provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico, tra i quali la limitazione programmata della circolazione veicolare nelle cosiddette “Domeniche ecologiche”, e della Memoria di Giunta n. 57 del 20 ottobre 2022, con Ordinanza del Sindaco n.1 del 32023, nella giornata di Domenica 82023, nell’orario: 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30, si dispone: A) di limitare la circolazione veicolare a tutti i veicoli a motore nell’area del territorio diCapitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L. “FASCIA VERDE” anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato; B) di intensificare sull’intero territorio comunale i controlli per ...