Italpress

ROMA - Test di resistenza e durata senza compromessi per, il primo crossover coupé 100% elettrico della Casa giapponese. Tre anni di prove e oltre 200.000 chilometri percorsi, una distanza pari a cinque volte la circonferenza della Terra. 500 ...... "il linguaggio dell'attrazione" Italpress Voglia d'estate con la Mini Cabrio Seaside Edition Italpress Conmassima sicurezza per guidatore e passeggeri Italpress Idee regalo con la Mini ... Nissan Ariya, tre anni di test per provare resistenza e durata ... In oltre dieci anni di esperienza nella mobilitàelettrica a livello globale, Nissan ha acquisito una grande quantitàdi dati e informazioni sui veicoli elettrici e sul loro utilizzo. Questo ha pe ...ROMA (ITALPRESS) - Test di resistenza e durata senza compromessi per Nissan Ariya, il primo crossover coupé 100% elettrico della Casa giapponese. Tre anni di prove e oltre 200.000 chilometri percor ...