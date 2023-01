Nikita Pelizon inondata di affetto | la reazione della VIP e delle coinquiline

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ladidopo il doppio messaggio aereo: la VIP è statadida parte dei fanè amatissima da milioni di fan. La giovane moè unaconcorrenti più amate e seguite in questa settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua avventura all’internoCasa più spiata d’Italia è iniziata lo scorso 19 settembre e prosegue tutt’ora a gonfie vele grazie al supportofamiglia e dei suoi fan. Leggi anche –>e il supporto dei fan. L’aereo per la Vip commuove la rete La gieffinadidentro e fuori la Casa Per la mo...

Isa e Chia

Tra George Ciupilan e, un tempo molto amici, il rapporto è molto cambiato negli ultimi giorni. Ormai i due Vipponi stentano a rivolgersi la parola e solo oggi hanno avuto un importante confronto in cui ...Intanto di recente la stilista si è lamentata del fatto di essere ai ferri corti con, dopo che si sono nominate a vicenda: 'Non mi ha fatto nemmeno gli auguri di buon anno'. Gf Vip 7, George Ciupilan si è allontanato da Nikita Pelizon Poco ore dopo aver esultato per il primo aereo, Nikita torna in giardino a ringraziare i suoi fan per un altro messaggio di supporto da parte dei suoi sostenitori. "AMATI <3 MERITI RISPETTO #NIKITERS" ...La regia ha ripreso Nikita Pelizon, dopo averla vista scrivere su un pezzo di carta durante le nomination palesi ...