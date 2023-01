Nicole Murgia ferita dalle pesanti accuse di Dana durante le Nomination | lo sfogo

Le rivelazioni che ne derivano sono molto drammatiche, anche perché la stessaha confermato indirettamente le parole di Maestrelli. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa ...Nel corso dell'ultima puntata del GF Vip, i vecchi attriti trae Andrea Maestrelli si sono riaccesi. I due, entrati in Casa da qualche settimana, si sono ignorati, ma durante le nomination la miccia si è riaccesa e sono saltati fuori alcuni altarini.Fingendo di mimare il titolo di un film, Andrea Maestrelli ha rivolto una durissima accusa a Nicole Murgia, ex fidanzata ritrovata nella Casa del ...Durante le Nomination, Dana ha mosso pesanti accuse verso Nicole che, risentita, sperava in un supporto compatto da parte dei compagni ...