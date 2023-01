NFL sotto shock | un giocatore collassa in campo per un attacco cardiaco Il video è impressionante

Sportal

CINCINNATI (USA) - Il mondo del football americano è in ansia per Damar Hamlin , safety (difensore) dei Buffalo Bills che secondo quanto reso noto dalla National Football League () è stato trasferito in un ospedale a Cincinnati in "condizioni critiche" dopo essere collassato sul campo nel mezzo della partita di lunedì sera contro i Bengals ...Hamlin, 24 anni, eraossigeno quando se n'è andato dopo essere stato messo su una barella e ... Laha rilasciato una dichiarazione in cui conferma che il match stato rinviato e ha fornito ... NFL sotto shock: Damar Hamlin collassa in campo, è grave Il safety dei Buffalo Bills è rimasto coinvolto in un duro scontro di gioco durante il match disputato nella notte contro i Cincinnati Bengals ...Il safety (difensore) dei Buffalo Bills, Damar Hamlin, è stato trasferito in un ospedale a Cincinnati in "condizioni critiche" dopo essere collassato sul campo nel mezzo della partita di lunedì sera c ...