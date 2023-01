New York | autorizzato il compostaggio umano | che trasforma i cadaveri in concime

Il Fatto Quotidiano

Questo è un articolo del numero di Linkiesta Magazine +Times World Review 2022 ordinabile qui . La democrazia sembra sotto attacco ovunque. E coloro che l'attaccano vanno dai populisti locali arrabbiati fino agli autocrati che ...... Aaron Karo e Matt Ritter , entrambi di 43 anni, vanno a cena fuori con sette uomini con cui avevano fatto amicizia quando erano in seconda elementare a Plainview, nello Stato di. Durante ... A New York ho visto cos’è il machismo. E per la prima volta in vita mia ho reagito Il padre della fotografia sociale e scrittore della seconda metà dell’Ottocento, racconta il Natale della sua città adottiva – New York – e in particolare nei sobborghi poveri abitati dagli espatriati ...Tutto quello che c'è da sapere su Capodanno a New York: quando va in onda, su quale canali e i dettagli del programma. Scoprilo ora!