Netflix | cancellata la nuova stagione dell’amata serie | fan in rivolta – FOTO

BadTaste.it Cinema

Serie TV 1899 è statadadopo una sola stagione. Ecco perché Di Alessandra Chiaradia - 3 Gennaio 2023 5cancella la misteriosa serie sci - fi 1899 dopo una sola stagione, continuando la tendenza ...1899 era stato presentato come una serie suddivisa in tre stagioni , già del tutto concepite, proprio come Dark, anch'essa opera di bo Odar , ma i piani didevono essere improvvisamente ... 1899 è stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione | TV La notizia della cancellazione di 1899, serie di Netflix dei creatori di Dark, dopo una sola stagione indigna i fan della serie tedesca che minacciano il colosso di disdire l'abbonamento ...Salta la seconda stagione di ‘1899’, i fan delusi attaccano Netflix. L'annuncio di Baran Bo Odar spiazza chi attendeva i nuovi episodi per risolvere i misteri della prima stagione.