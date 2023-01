Nessuna divisione sul mio nome E Rocca zittisce la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) "Non si può nascondere l'emozione per la presentazione della mia candidatura in un contesto di affetto, stima e simpatia sin da subito da parte di tutti gli esponenti della coalizione. Le chiacchiere che ci sono state sulle divisioni io non le ho mai sentite, per me solo affetto e sostegno per riportare lustro al Lazio". Lo ha dichiarato il candidato del centrodestra della Regione Lazio Francesconel corso della conferenza stampa di presentazione avvenuta a Roma. E ancora: "Mi ha toccato una parte del discorso di Mattarella sul non lasciare nessuno indietro, oltre alla mobilità per curarsi e dover andare fuori Regione. Riportare dignità ai cittadini del Lazio è il mio primo obiettivo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev