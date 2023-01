Nessuna divisione nel centrodestra sul mio nome Regionali Lazio | Rocca zittisce tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) “Non si può nascondere l'emozione per la presentazione della mia candidatura in un contesto di affetto, stima e simpatia sin da subito da parte digli esponenti della coalizione. Le chiacchiere che ci sono state sulle divisioni io non le ho mai sentite, per me solo affetto e sostegno per riportare lustro al”. Lo ha dichiarato il candidato deldella RegioneFrancesconel corso della conferenza stampa di presentazione avvenuta a Roma / Facebook Fratelli d'ItaliaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev