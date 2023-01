Neri Parenti su Christian De Sica e Massimo Boldi | “Non hanno mai litigato | ma un po’ di gelosia c’era”

(Di martedì 3 gennaio 2023)torna a parlare della coppia formata daDesul Corriere della Sera. Spiega così che i due attori nonmai, anche nel momento in cui si erano divisi, ma che ci sono state delle gelosie e anche diversi motivi alla base della rottura. Il regista ha spiegato: “Nonmai, anche perché fuori dalle riprese non si frequentavano. Però andavano molto d’accordo. Si separarono per un problema contabile.discusse con De Laurentiis per il rinnovo del contratto e se ne andò scontento dalla Medusa. Aurelio si impuntò e nel 2006 fece Natale a New York solo con De, mettendogli accantoGhini, ...

Fanpage.it

Il film è stato diretto da. Dalla trama al cast, passando per le location, vediamo ora tutto quello che c'è da sapere su questo film. Natale da Chef: la trama del film Il protagonista ...dirige Massimo Boldi in Natale da Chef , film del 2017 in onda stasera 3 gennaio alle 21.40 su Canale 5 . La trama si concentra su un uomo di mezz'età che crede di essere un maestro dei ... Neri Parenti e i cinepanettoni: Un genere finito per mancanza di ... È accaduto la sera di Capodanno a Roccaraso: protagonisti circa 50 turisti provenienti dalla Campania, che hanno prima dato vita a una rissa e poi sono andati via senza saldare il conto… Leggi ...Dopo l'arrivo in Italia, previsto per domani, il 29enne di origini tunisine sarà trasferito al carcere di Modena: nei giorni successivi sarà interrogato ...