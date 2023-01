Neri Parenti | “Il cinepanettone? Un genere morto” | ma da Maradona a Bin Laden | i set erano imprevedibili

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 3 gennaio 2023)è stato uno di quelli che ha contribuito a creare quello che oggi conosciamo come. Nonostante questo oggi pensa che ilsia, anche se in un’intervista al Corriere della Sera si sbilancia raccontando anche dei curiosi aneddoti sui suoi film daa Bin. Ma cos’è oggi il? “Unfinito per mancanza di attori, soggetti e soldi”. Furono però spesso delle vere avventure per regista e cast: “Per il primo Vacanze di Natale ’95 girammo ad Aspen in Colorado. Non c’era neve, perciò salimmo a 4mila metri. Solo che non essendo degli sherba si rimaneva dopo tre passi senza fiato. Per Natale a Miami invece beccammo l’uragano Katrina. Chiusi in albergo con i sacchetti di sabbia alle ...