Nel Cilento alla riscoperta dell'antico mestiere di potatore d'olivo. Con Alario e GreenCare

(Di martedì 3 gennaio 2023) Antichi mestieri quasi dimenticati che possono diventare professioni del futuro, grazie anchenascita di una cooperativa di giovani. È il focus di “Potare lento, pratiche di potatura dell’Olivo nelle Terre di Ascea per rigenerare il”, progetto che ha l’obiettivo di far rinascere una professione antica e allo stesso tempo attuale, quella deldi olivo, e che miracreazione d’impresa per soddisfare la domanda crescente negli uliveti del. Capofila dell’iniziativa sono la Fondazioneper Elea Velia e l’Associazione PremioAps, con il Comune di Ascea che grazie al contributo fondamentale di Fondazione Banco di Napoli realizzeranno l’intervento formativo indirizzato a giovani del territorio cilentano, disoccupati, neet, ...

