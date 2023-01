Nba | Philadelphia - New Orleans 120 - 111 | highlights

Sky Sport

Gli highlights della vittoria 120 - 111 dei76ers sui New Orleans Pelicans. Infortunio al bicipite femorale per Zion Williamson dopo 26 ...Mitchell diventa il settimo giocatorecapace di segnare almeno 70 punti dopo Chamberlain, ...76ERS - NEW ORLEANS PELICANS 120 - 111 HOUSTON ROCKETS - DALLAS MAVERICKS 106 - 111 ... NBA, le favorite nella corsa al titolo 2023 per Sports Illustrated. LA CLASSIFICA NBA - Donovan Mitchell mette a referto 71 punti nel successo di Cleveland su Chicago (145-134 dopo un overtime): nessuno aveva segnato così tanto in una sola pa ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, Donovan Mitchell da impazzire: 71 punti da record contro i Chicago Bulls. VIDEO ...