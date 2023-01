Navas in uscita dal Psg | sirene dall'estero per il portiere

IlNapolista

I tifosi non perdonano e tornano ad invocare Keylor. Galtier, però, ha già fatto la sua ... Evidentemente ne ho parlato con lui, perché voglio un portiere che vada insui calci piazzati, ...Dopo l'a vuoto contro il Lens: 'una difesa di merda e Donnarumma non parliamone', 'L'di Donnarumma non proprio il circo Pinder' Parigi (Francia) 28/09/2021 - Champions League / ..., ... Donnarumma contestato dai tifosi del Psg: "Ci fa prendere gol ... Donnarumma si è reso protagonista di una prestazione horror ed i tifosi si rono rivoltatii: la sua uscita non è piaciuta a nessuno ...Il Milan è a caccia di un altro portiere. I rossoneri, dopo aver acquistato Vasquez avrebbero avviato i primi contatti con il PSG per Sergio Rico, portiere spagnolo in uscita ...