Natale da chef | Massimo Boldi e Biagio Izzo nel film diretto da Neri Parenti | dove vederlo

(Di martedì 3 gennaio 2023) Stasera, 3 gennaio 2023, alle ore 21,35 su Canale 5 va in ondadaitaliano del 2017dache fa parte del filone dei cine - panettoni e prodotto dalla Mari, ...

Libero Magazine

Stasera, 3 gennaio 2023, alle ore 21,35 su Canale 5 va in ondada, film italiano del 2017 diretto da Neri Parenti che fa parte del filone dei cine - panettoni e prodotto dalla Mari Film, con protagonisti Massimo Boldi e Biagio Izzo. La trama ...Vediamo ora quali sono le location didada: le location del film La storia raccontata indaè ambientata principalmente a Trento , è qui infatti che, nel film, ... Non si fermano i cinepanettoni: su Canale 5 arriva Natale da chef Oggi su Canale 5 il film 'Natale da chef' con Massimo Boldi. Andiamo a vedere nel dettaglio la trama e il cast del cinepanettone.Stasera, 3 gennaio 2023, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda Natale da chef, film italiano del 2017 diretto da Neri Parenti che fa parte del filone dei cine-panettoni e prodotto dalla Mari Film, con ...