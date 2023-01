(Di martedì 3 gennaio 2023)Net, la rete 5 G per le areeè pronta a partire.annunciano il perfezionamento del closing per la joint venture paritetica con cui condividono e gestiscono congiuntamente ...

Agenzia ANSA

Net, la rete 5 G per le aree rurali è pronta a partire. Iliad e Windtre annunciano il perfezionamento del closing per la joint venture paritetica con cui condividono e gestiscono congiuntamente ...Il matematico pisano Fibonacci latinizzò tale voce in zephirum che divenne, zefro e quindi ... questo risultato è poesia / generata dall'assenza / un paese che/ sul bordo del tempo e dell'... NAsce Zefiro Net, jv Iliad-Windtre nelle zone rurali - Economia Iliad e WindTre sono attualmente tra i protagonisti del mercato della telefonia mobile, soprattutto grazie alle numerose e variegate offerte che propongono ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...