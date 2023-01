Nas Salerno | bilancio delle ispezione svolte a Benevento nel 2022

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDurante l’anno appena trascorso i carabinieri del N.A.S. di, nell’ambitoattivitàsia d’iniziativa che congiuntamente ai Comandi Provinciali di, Avellino e, hanno espletato 1.885 ispezioni – di cui 413 risultate non conformi – e verificato vari settori correlati alla tutela della salute pubblica (… tra i quali sanità pubblica e privata, emergenza pandemica, professioni sanitarie, tenuta dei farmaci e degli stupefacenti, salubrità degli alimenti, antidoping, animali da reddito, benessere animale, cosmetici e sicurezza sui luoghi di lavoro, etc). In particolare sono stati complessivamente adottati sequestri amministrativi del valore di oltre 12 milioni di euro, elevando 765 sanzioni per un importo complessivo pari a circa 310.000,00 euro, ...

