Nas Carabinieri Salerno | Avellino e Benevento | bilancio di un anno di attività

REGGIO CALABRIA - Una casa di cura per disabili mentali, risultata abusiva, è stata scoperta e posta sotto sequestro a Reggio Calabria. La struttura è stata individuata daidelnel corso di un controllo sulle strutture sanitarie ed assistenziali. L'appartamento, in pieno centro cittadino, è risultato privo di requisiti igienici e sanitari necessari per l'...L'Arma deideldi Reggio Calabria , hanno accertato la presenza nel centro cittadino di una c asa di cura per disabili mentali totalmente abusiva e priva dei requisiti necessari per l 'assistenza ... Pazienti con disabilità mentale ospitati in una casa di cura abusiva: blitz dei carabinieri del Nas Durante l’anno appena trascorso i carabinieri del N.A.S. di Salerno, nell’ambito delle attività svolte sia d’iniziativa che congiuntamente ai Comandi Pro ...350 controlli, di cui 74 risultati “non conformi”; sequestri amministrativi per un valore di oltre 2,5 milioni di euro; 169 sanzioni per un importo complessivo pari a circa 60.000,00 euro; segnalate a ...