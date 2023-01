Nardi e Arnaldi avanzano a Canberra

(Di martedì 3 gennaio 2023) Solo due dei cinque italiani in tabellone hanno superato il primo turno nel ricco Challenger di(130.000 $ di montepremi sul cemento). Luca, n° 135 Atp, ha sconfitto 75 62 lo slovacco ...

Avanza anche Matteo Arnaldi (n.134), che ha battuto 64 61 Alexander Shevchenko (154). Il 21enne ... Oltre a Cecchinato, dovranno passare dalle forche caudine delle qualificazioni anche Francesco Passaro (n.119 ATP), Matteo Arnaldi (n.134 ATP), Luca Nardi (n.135 ATP), Franco Agamenone (n.139 ATP), ... Passaro, Nardi, Arnaldi e Agamenone all'assalto di Canberra ... Dal 9 al 15 gennaio prepariamoci a una vera e propria invasione italiana nelle qualificazioni del tabellone maschile degli Australian Open 2023. Sui campi in cemento di Melbourne Park, in Australia, i ...