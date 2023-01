(Di martedì 3 gennaio 2023) Ancora un’aggressione si registra nei nosocomi napoletani. L’ultima, in ordine cronologico, risale a ieri. Teatro della violenza è l’ospedale, dove una guardia giurata è stata sfregiata conmuriatico. L’uomo – un extracomunitario senza fissa dimora – si era introdotto all’interno della struttura sanitaria cercando L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

La Repubblica

... Gianfranco Rotondi, responsabile politico di centrodestra, l'ex capogruppo di Rifondazione comunista Vito Nocera, il vescovo Pasquale Casci e il sindaco facenti funzione di Nusco, Walter. ...Partita fantasma allo StadioVarone con i giallorossi regolarmente presenti all'impianto, mentre c'è da registrare l'assenza della squadra ospite. Non sono stati giorni semplici per il ... Napoli, vigilante aggredito con l'acido all'ospedale Loreto Mare: si protegge il volto, ferito alle mani window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-2b04f458-6254-503c-666d-128cd96ff8 ...È iniziato con l’ennesima aggressione ai danni del personale del pronto soccorso il 2023 all’ ospedale di Pozzuoli. Nel mirino del violento di turno nella mattinata del primo giorno dell’anno sono fin ...