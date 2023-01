Napoli | unico assente per la trasferta di Milano è Gaetano

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ilprepara la sfida contro l’Inter di domani. Gli uomini di mister Spalletti quest’oggi si sono allenati al centro sportivo. Questo il report deldella seduta d’allenamento di questa mattina: “Seduta di allenamento per ilall’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma domani a San Siro con Inter-, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercitazione atletica. Successivamente lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto”. Report allenamento https://t.co/phluC24Olp — Official SSC(@ssc) January 3, 2023 Il sito ufficiale del club azzurro comunicato la notizia dell’ultim’ora per Spalletti: Gianlucanon si è allenato ...