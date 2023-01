Napoli-Sampdoria | Ranieri chiama Sirigu e Colley a Cagliari

Attenzioni ovviamente sul big match delle 20:45 dal retrogusto scudetto tra Inter e, con i ... DAZN, Zona DAZN (canale 214 di Sky), Now TV, Sky Go e TimVision SASSUOLO -: in diretta ...Con 23 partite di campionato da giocare, la prima delle quali domani sera contro il, Nicolò ... Udinese, Salernitana, Fiorentina e. A dire la verità Nicolò sarebbe a 6, ma contando ...Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha svelato le ultime novità sulle mosse del Napoli: "Il mercato in Italia è cauto, lento tra le big. Ma il Napoli è costantemente proiettato al futu ...In questo calciomercato la Sampdoria punta a fare cassa con Abdelhamid Sabiri: il marocchino può interessare anche al ...