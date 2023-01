Napoli | ordina online pastori per il presepe | gli arriva pacco carico di droga

Il Meridiano News

per il giorno 5 gennaio in via Roma e in via Salvator Noto il divieto di transito veicolare dalle ore 16 alle 21ai viaggiatori in arrivo all'Aeroporto Internazionale didalla Repubblica Popolare Cinese, anche attraverso scali nazionali e/o internazionali di sottoporsi a tampone molecolare e/o ... Napoli, ordina pastori per il presepe: il corriere gli consegna 10kg di ... Riparte con il botto il campionato di serie A. Mercoledì 4 gennaio, alle 20.45, si disputerà Inter-Napoli, big match della sedicesima giornata. Una gara già importantissima in chiave… Leggi ...Rimane la curiosità di conoscere la reazione di chi attendeva 10 chili di “erba” e si è ritrovato padre e figlio in terracotta ...