Napoli | Martusciello a Manfredi | Ordinanza contro uso bombolette spray su monumenti

Il Denaro

Manfredi sta portandoal degrado assoluto'. Lo ha detto, in una nota, l'europarlamentare Fulvio, coordinatore regionale di Forza Italia.Una caccia all'uomo quella messa in atto ieri che fa diventare il Consiglio comunale dicome ... Lo ha dichiarato l'europarlamentare Fulvio, coordinatore regionale di Forza Italia. Napoli, Martusciello a Manfredi: Ordinanza contro uso bombolette ... Così in una nota l'europarlamentare Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia. "Monumenti di questa città vanno preservati" ...«Basta girare per le strade della città per vedere che non è passato nessun operatore dell'Asia per pulire. Per strada c'è di tutto. Mi chiedo dove sono finiti ...