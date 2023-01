Napoli | cast d’eccezione per il Concerto dell’Epifania

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLa 27.ma edizione del, in programma al Teatro Mediterraneo di, sarà trasmessa su RAI 1, giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 23:35 e sarà condotta da un volto noto della televisione come Arianna Ciampoli, mentre la regia sarà curata da Barbaratano. Ilè ideato e promosso dall’Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale – ideatore ed autore dell’appuntamento musicale – e prodotto per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera organizzazione dell’evento; la Direzione artistica è affidata, invece, a Francesco Sorrentino. Tema di questa edizione il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace, ...

Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

le riprese hanno interessato diversi quartieri tra il centro e la periferia, e in ... Il: tra gli interpreti de La vita bugiarda degli adulti citiamo Valeria Golino nel ruolo di Vittoria ......racconta la vita dell'adolescente Giovanna nelladegli anni novanta. LEGGI - La recensione LEGGI " La vita bugiarda degli adulti: tutte le anticipazioni sulla serie dall'incontro con ile ... Napoli, Provini aperti per far parte del cast del memorial dedicato a Pino Daniele - Napoli Village - La 28.ma edizione del Concerto dell’Epifania, in programma al Teatro Mediterraneo di Napoli, sarà trasmessa su RAI 1, giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 23:35 e sarà condotta da un volto noto della tele ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-66a9299e-f390-ffda-5d06-b2ccb56e36 ...