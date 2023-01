Napoli | arrestato il boss latitante Mario Reale | era a casa della figlia con i fratelli

(Di martedì 3 gennaio 2023) Era a, quando è stato, 53 anni, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso, si...

Agenzia ANSA

... quando è stato. Mario Reale , 53 anni, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso, si trovava nell'abitazione aed era insieme ...... Reale era insieme ai fratelli Carmine, Patrizio e Antonio, uno dei promotori del clan Reale " Rinaldi attivo nella zona orientale diunitamente ad altri 37 destinatari nel maggio ... In stato agitazione aggredisce agenti, arrestato a Napoli Era a casa della figlia, quando è stato arrestato. Mario Reale, 53 anni, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso, ...E’ finita ieri pomeriggio la latitanza del boss Mario Reale. Nel pomeriggio di ieri 2 gennaio 2023, infatti la Squadra Mobile di Napoli e i Commissariati San Giovanni Barra e Vasto Arenaccia lo hanno ...