Nainggolan | Spalletti uno dei migliori tecnici in circolazione

(Di martedì 3 gennaio 2023) In vista del big match della sedicesima giornata di Serie A tra Inter e Napoli, l'ex centrocampista nerazzurro, Radja, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche di Luciano, che lo ha allenato in passato: "Non sono sorpreso dal suo Napoli. Perché so cheè uno deiche ci sono ...

Tutto Napoli

... l'ex centrocampista nerazzurro, Radja, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche di Luciano, che lo ha allenato in passato: "Non sono ...Avrebbe ancora tanta voglia di giocarla una sfida del genere Radja, sempre con la squadra di Lucianoperò. Che oggi è il Napoli e non più quell'Inter in cui il centrocampista belga non è riuscito a esprimersi come avrebbe voluto. Ma questo non è ... Nainggolan: "Spalletti tra i migliori, mai vinto scudetto solo per la Juve. Non ricordavo un azzurro... Radja Nainggolan sarà un giocatore svincolato a partire da domani e da ormai ex giocatore dell'Anversa si è espresso sul verdetto del campionato italiano Dopo aver strizzato l'occhio al Cagliari per u ...Radja Nainggolan, ex calciatore della Roma ai tempi di Spalletti, ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. "Il Napoli ha trovato ...