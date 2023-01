Nainggolan | «La pressione è sull’Inter Nessuno avrebbe immaginato Osimhen più forte di Lukaku»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 gennaio 2023)intervistato dalla Gazzetta dello Sport su Inter-Napoli, l’intervista è di Maurizio Nicita. Ne pubblichiamo qualche estratto. Radja, sorpreso dal Napoli di Luciano? «No. Perché so che Spalletti è uno dei migliori tecnici che ci sono in giro. E io con lui mi sono trovato benissimo. Anzi per come vede il calcio era l’allenatore perfetto per me». «(…) Credo che un’altra chiave importante sarà Lobotka. Io lo conoscevo poco, ma sapevo che il tecnico lo voleva già all’Inter. Lo slovacco sa dare i tempi giusti. Mentre ai nerazzurri mancherà uno fenomenale come Brozovic. Ma è anche vero che Calhanoglu ha saputo far bene, pur non avendo la stessa fase difensiva». Su chi è la: «, non c’è dubbio. Sulla carta ha una squadra piùma poi in campo gioca molto meglio il ...