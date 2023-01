Nainggolan | La pressione è sull' Inter Nessuno avrebbe immaginato Osimhen più forte di Lukaku

IlNapolista

Su chi è la: "Sull'Inter, non c'è dubbio. Sulla carta ha una squadra più forte ma poi in campo gioca molto meglio il Napoli che ha grande leggerezza e gli riesce tutto. E quegli ...Commenta per primo Radja, ha rilasciato delle dichiarazioni al canale Instagram Tradizione Romanista. Ecco le sue ... Forse anche ladella stampa e delle radio Sono talmente tante ... Nainggolan: «La pressione è sull'Inter. Nessuno avrebbe ...