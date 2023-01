Mutuo | puoi rinegoziare il tasso in base all’ISEE | salvezza in manovra

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 3 gennaio 2023). Per qualche anno ha fatto dormire sonni tranquilli a chi aveva deciso di acquistare una casa. Da un anno a questa parte, a quelle stesse persone, il sonno lo sta togliendo. Ora però si puòil, ma non tutti possono farlo. Acquistare la casa è il sogno di tanti. Ed in tanti lo hanno fatto. Dieci o cinque anni fa o soltanto da pochi mesi. Chissà che gioia il momento in cui hanno varcato quella soglia che costa, e costerà, infiniti sacrifici per tanti anni. Ora quel sogno sta assumendo i contorni di un incubo.(I Love Trading)Il 2022 sta segnando una fase di passaggio drammatica dal punto di vista economico, per diversi motivi. La guerra, l’inflazione, l’aumento dei tassi di interesse come unica maniera possibile, secondo la Bce, la Banca centrale europea, di combattere proprio un’inflazione ...