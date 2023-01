Musetti-Michalski stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming United Cup 2023

(Di martedì 3 gennaio 2023) Lorenzose la vedrà contro Danielnel primo singolare tra Italia e Polonia, vincitrici rispettivamente dei Gruppi E e B e dunque avversarie nello spareggio cittadino a Brisbane per cercare l’accesso alla semifinale dellaCup. Ostacolo non insormontabile per il carrarino, ancora imbattuto nella manifestazione dopo i due successi senza lasciare set per strada rispettivamente contro il brasiliano Meligeni Alves Rodrigues ed il norvegese Viktor Durasovic. Il polacco, classificato ben oltre i primi duecento giocatori del mondo, arriva invece da due sconfitte abbastanza nette, quelle contro il kazako Timofey Skatov e lo svizzero Marc-Andrea Huesler. Pronostico dunque tutto dalla parte di, che dovrà essere bravo a rimanere lucido per regalare il primo punto della sfida ...

...30 - Trevisan vs Swiatek A seguire - Musetti vs Michalski Dalle ore 08:30 - Berrettini vs Hurkacz A seguire - Bronzetti vs Linette A seguire - Doppio misto PERTH GRECIA vs CROAZA Ore 05:30 - ...Iga Swiatek (POL) Lorenzo Musetti (ITA) vs. Daniel Michalski (POL) Sessione serale - Dalle ore 08:30 Matteo Berrettini (ITA) vs. Hubert Hurkacz (POL) Lucia Bronzetti (ITA) vs. Magda Linette (POL) ... Musetti-Michalski stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming ... Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nel playoff della United Cup 2023. La nazionale polacca ha infatti vinto la sfida decisiva del gruppo B contro la Svizzera e ha raggiunto nella fase successiva ...