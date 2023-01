(Di martedì 3 gennaio 2023) Saranno Daniele Lorenzo, alle ore 03.30 italiane di domani, mercoledì 4 gennaio, ad aprire la sfida di Brisbane tra Italia e Polonia dellaCupdi tennis, la prima edizione del torneo misto che si stando in Australia. Dalle 03.30 tutti gli incontri di Italia-Polonia dellaCupdi tennis verranno trasmessi in diretta tv su SuperTennisTV ed in direttasu supertennis.tv. Di seguito il calendario ed ildidellaCupdi tennis di domani, mercoledì 4 gennaio. CALENDARIOCUP Mercoledì 4 gennaio ...

OA Sport

In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti ......30 - Trevisan vs Swiatek A seguire -vsDalle ore 08:30 - Berrettini vs Hurkacz A seguire - Bronzetti vs Linette A seguire - Doppio misto PERTH GRECIA vs CROAZA Ore 05:30 - ... Musetti-Michalski, quando si gioca in United Cup 2023: orario, programma, tv, streaming Saranno Daniel Michalski e Lorenzo Musetti, alle ore 03.30 italiane di domani, mercoledì 4 gennaio, ad aprire la sfida di Brisbane tra Italia e Polonia della United Cup 2023 di tennis, la prima ...Sarà la Polonia l’avversaria dell’Italia nel playoff della United Cup 2023. La nazionale polacca ha infatti vinto la sfida decisiva del gruppo B contro la Svizzera e ha raggiunto nella fase successiva ...