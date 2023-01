Musetti-Michalski | quando gioca in United Cup 2023 | orario 4 gennaio | programma | tv | streaming

(Di martedì 3 gennaio 2023) Saranno Daniele Lorenzo, alle ore 03.30 italiane di domani, mercoledì 4, ad aprire la sfida di Brisbane tra Italia e Polonia dellaCupdi tennis, la prima edizione del torneo misto che si stando in Australia. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 3.30 LA DIRETTA LIVE DI TREVISAN-SWIATEK (2° MATCH DALLE 3.30) Dalle 03.30 tutti gli incontri di Italia-Polonia dellaCupdi tennis verranno trasmessi in diretta tv su SuperTennisTV ed in direttasu supertennis.tv. Di seguito il calendario ed ildidellaCupdi ...

OA Sport

Ad aprire le danze saranno Lorenzoe Daniel, con l'italiano decisamente favorito sul numero 260 del mondo nato a Varsavia. L'incontro tra i numeri 2 ATP inizierà alle 12.30 locali, ...COSI' IN TV - United Cup in diretta e in esclusiva su SuperTennis: (5) Italia - (2) Polonia Mercoledì 4 gennaio Lorenzo(ITA) c. Daniel(POL) Martina Trevisan (ITA) c. Iga Swiatek (... LIVE Musetti-Michalski, Italia-Polonia United Cup in DIRETTA: fondamentale portare a casa il punto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Italia-Polonia United Cup in tv/streaming – La presentazione di Italia-Polonia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Lorenz ...Nella 'City Final' di Brisbane l'Italia affronta questa notte l'ostica Polonia della numero 1 Iga Swiatek. Si comincia alle 3.30 italiane ...