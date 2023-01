MotoGP | Joan Mir | “Condividere il box con Marc Marquez è una sfida | lui è il più forte”

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023)Mir è pronto al grande salto di qualità: il campione del mondo 2020 è passato dalla Suzuki alla Honda Hrc e nel prossimo Mondiale didovrà provare a rimettersi in gioco dopo un paio di stagioni non eccezionali. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport riguardanti le sensazioni dopo i primi test in quel di Valencia: “Sono state davvero buone. Quando vieni da un team diverso, devi abituarti alle persone e alla dinamica del lavoro, completamente diversa da quella in cui sono stato io, e mi piace. C’erano molte persone nel garage, mi sono divertito, abbiamo fatto un ottimo test ed è stato come il primo giorno di ritorno a scuola”. Sulla nuova: “C’è ottimismo e voglia di iniziare bene in una nuova squadra. Mi piacciono questi tipi di sfide, conoscere cose nuove, il team, la moto, incontrare tutte le persone del team e ...