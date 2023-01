MotoGP Agostini su Marquez | ' Se la Honda c' è è lui il rivale di Bagnaia' - FormulaPassion it

La Gazzetta dello Sport

Se la Honda gli darà la moto giusta, potrà essere lui - ha spiegato- ma i migliori, Marquez, Quartararo e Bastianini, li metto tutti vicini, per me hanno qualcosa in più. E poi c'è ...Aver vincitori a rotazione significa poter pensare che sia facile essere un pilota vincente e questo danneggerebbe il fascino delle corse e della".appartiene alla cerchia ridotta di ... MotoGP, meglio un dominatore o più piloti di successo La ricetta di Agostini I 5 momenti salienti della stagione 2022 di MotoGP; dalla gloria di Francesco Bagnaia passando per il trionfo Aprilia ...La leggenda del Motorsport: Ci vuole un campione che vinca sempre, con l'alternanza si pensa che sia facile vincere il Mondiale.