Morto Roberto Pinori | storico imprenditore pratese nel campo del tessile

(Di martedì 3 gennaio 2023)neldel, è scomparso all’età di 82 anni dopo una breve malattia. Nato nel 1940, dopo aver lavorato come responsabile di una filatura cardata, a 30 anni, nel 1970, fondò insieme alla moglie Roberta l’aziendaFilati, attiva nel comparto dei filati per maglieria, e tuttora fra le aziende leader del distretto. Negli anni ’80 iniziò anche la sua attività nell’azienda agricola Tenuta Castelvecchio.Filati è stata insignita lo scorso 26 dicembre del premio ‘Stefanino d’Oro’ (in onore di Santo Stefano protomatire, patrono della città) per il lavoro e l’etica d’impresa dal vescovo di Prato Giovanni Nerbini, in virtù della “massima attenzione” posta ...

Il Denaro

