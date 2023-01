Morto Gosaku Ota | svelò i retroscena di Mazinga e Goldrake - Magazine - quotidiano net

(Di martedì 3 gennaio 2023) Era uno dei principali collaboratori di Go Nagai, la 'mente' dietro ai robottoni che fecero furore nei cartoon in ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Era uno dei principali collaboratori di Go Nagai, la 'mente' dietro ai robottoni che fecero furore nei cartoon in ...FOTOGALLERY Immagine tratta dal profilo Twitter @aniki_z Continua gallery %s Foto rimanenti SpettacoloIchiro Mizuki, cantante delle sigle di Mazinga e Capitan Harlock Si è spento all'età di 74 ... Morto Gosaku Ota, svelò i retroscena di Mazinga e Goldrake È morto Gosaku Ota, celebre disegnatore di storici manga giapponesi degli anni ’70 come "Mazinga Z" e "Goldrake", creati da Go Nagai. Il 74enne, riferisce il magazine giapponese Televi-Lun, si è spent ...Era uno dei principali collaboratori di Go Nagai, la 'mente' dietro ai robottoni che fecero furore nei cartoon in Italia ...