Morto Gosaku Ota | addio al fumettista disegnatore di Goldrake e Mazinga Z

Fumettologica

17.42 Cartoni animati,addio a 'papà' Goldrake E'in GiapponeOta, il disegnatore di manga famoso in Italia per i primi super - robot a cartoni arrivati nel nostro Paese. L'artista era in ospedale per una polmonite da Covid. E'a ...Ota , fumettista giapponese disegnatore di numerosi manga, tra i quali spiccano i super robot Mazinga Z e Goldrake . A stroncarlo all'età di 74 anni è stata una polmonite legata alle ... È morto Gosaku Ota, disegnò Mazinga Z e Goldrake Il fumettista Gosaku Ota aveva 74 anni. La morte di Gosaku Ota, 74 anni, risale al 12 dicembre ma solo a inizio anno la famiglia, dopo i funerali privati, ne ha dato comunicazione. Il… Leggi ...È morto Gosaku Ota, fumettista giapponese disegnatore di numerosi manga, tra i quali spiccano i super robot Mazinga Z e Goldrake. A stroncarlo all'età di 74 anni ...