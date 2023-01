Morto Antonio Pallante | autore dell’attentato a Palmiro Togliatti nel 1948 Non si è mai pentito di aver sparato alla guida del Partito Comunista

(Di martedì 3 gennaio 2023), l’attentatore diche nelhaal Comunismo e spaccato l’Italia, èa Catania. Il decesso dell’uomo risale allo scorso 6 luglio ma i suoi figli hanno deciso di tenere segreta la scomparsa del padre sino ad oggi.nelNato in Irpinia il 3 agosto 1923, il nome diè entrato a far parte della storia d’Italia scrivendo una delle sue pagine più fosche. Il 14 luglio, infatti, esplose tre colpi di pistola contro il leader del ...

Pallante è morto lo scorso 6 luglio Il decesso è avvenuto nel luglio scorso, ma la notizia è stata diffusa soltanto di recente dai familiari. Proprio nel luglio del 1948 aveva tentato di ... Antonio Pallante è morto, è stato l'attentatore di Palmiro Togliatti Morto lo scorso luglio nella sua casa di Catania Antonio Pallante, l'attentatore di Togliatti. La notizia diffusa solo ora dalla famiglia ...