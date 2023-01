Moriero | «Spalletti è cresciuto in tutto | a partire dalla gestione Potrebbe essere l’anno giusto»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 gennaio 2023) Francesco, oggi commissario tecnico della nazionale delle Maldive, ha rilasciato un’intervista a Repubblica in occasione del big match tra Inter e Napoli a San Siro. L’ex attaccante leccese ha giocato con i nerazzurri dal ’97 al 2000 per poi finire la carriera a Napoli dal 2000 al 2002. «Per i nerazzurri, la partita di mercoledì a San Siro contro gli azzurri diè fondamentale per tenere vivi i sogni di scudetto. Rappresenta l’ultimo treno, che se non lo prendi scappa via. E se in campo scenderà lo stesso Napoli visto prima della sosta, l’impresa per Inzaghi e i suoidavvero complicata». Napoli e Inter oggi sono separate in classifica da quattro posizioni e undici punti. Pensa che la differenza fra le due squadre sia davvero così grande? «La differenza c’è tutta. Il Napoli gioca un ...