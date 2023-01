Montevago | la scommessa di una Sampdoria senza certezze

Leggi su 11contro11

(Di martedì 3 gennaio 2023) La stagione dellasi è fatta sempre più complicata. Pochein mezzo al campo, zero idee dal punto di vista del gioco e una situazione in classifica davvero delicata. Con la recente cessione di Caputo – oltre a quella di Alex Ferrari – ai blucerchiati non resta che rivoluzionare tutto, per provare a trovare la strada che porti alla salvezza. Per questo Stankovic, nonostante l’arrivo di Lammers, potrebbe puntare su quella che potrebbe essere una giovane promessa della: laDaniele. Daniele: lapuò puntare su di lui in attacco? Nato il 18 Marzo 2003 a Palermo, Danieleè partito con la squadra della sua città, giocandovi dal 2017 al 2019. Nell’estate (del 2019) si è trasferito a ...