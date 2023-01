Monreale punta al compostaggio di comunità | finanziati progetti per oltre 650mila euro

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti dell’assessorato regionale Energia ha approvato la graduatoria delle operazioni ammesse e finanziabili per “Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche didomestico e di” con i fondi PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione (live.it)

L'Unione Sarda.it

Questo i giovani studenti delle Ambasciate del movimento che ha il suo cuore ain via ...sguardo rivolto a Colui che è Vita (Gesù il Cristo) padre Pino Puglisi al suo carnefice che gli...E infine il duomo di, a pochi chilometri dalla città, al termine di una facile salita che ... la Riserva Naturale dell'Acquabella, dove si trova anche il borgo marinaro didell'... San Gavino Monreale, l’assessore Nicola Ennas: puntiamo sulla valorizzazione dello zafferano e dei prodotti d’eccellenza Continua il nostro viaggio alla scoperta della storia, della cultura e dell' identità dei territori culturali: questo e tanto altro è “Invito in Sicilia. Le meraviglie di casa nostra” ...“Le guerre sono la punta dell’iceberg della mancanza della pace. I nostri giovani hanno vissuto una giornata di riflessione che ci ha ricordato come la pace è armonia con la natura e con il mondo inte ...