Monica Vitti | l' imperdibile omaggio di Roberto Bolle e Virginia Raffaele

(Di martedì 3 gennaio 2023)didurante "Danza con me", lo show prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl e andato in onda il 1° gennaio su Rai1. I due artisti hanno interpretato 'I Crauti', canzone resa famosa dalla grande attrice scomparsa il 2 febbraio dello scorso anno. Altre clip su www.raiplay.it

Virginia Raffaele con l'aiuto dell'étoile e padrone di casa, ha scelto uno stile scanzonato per il suo omaggio a Monica Vitti portato in scena ieri sera nella trasmissione di Rai1 'Danza con me'. La morte di Papa Benedetto XVI chiude un annus horribilis, che ci ricorderemo per le illustre morti che hanno drammaticamente segnato il 2022: Piero Angela, Monica Vitti, la Regina Elisabetta II.