Mitchell batte il record LeBron | ora è davvero nell' olimpo dei fenomeni

Avrebbe dovuto giocare a baseball, invece fa la storia del basket. Donovanl'ha 'fatta grossa', stavolta. I 71 punti segnati la scorsa notte contro Chicago lo fanno entrare dritto nell'Olimpo dei fenomeni Nba di ogni epoca. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...Donovan, dunque, migliora il record di LeBron James con i Cavaliers, ma il Prescelto ... Da segnalare anche l'ennesimo successo consecutivo (il 12esimo) di Brooklyn che139 - 103 in casa ... Mitchell coi 71 punti batte il record LeBron: ora è davvero nell’olimpo dei fenomeni L’ex giocatore dei Jazz, ora ai Cavs, ha vinto da solo la partita coi Bulls, superando il record di franchigia di James ...NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Notte ricca in Nba. Dieci partite, stelle che brillano e match combattuti, ma alla fine la luce dei riflettori è tutta per Donovan Mitchell. Il 26enne dei Cavalier ...