Missile esplode a pochi metri dal giornalista in collegamento in diretta tv | il video da Kramatorsk

(Di martedì 3 gennaio 2023) Paul Gasnier si era appena collegato dacon lo studio di Quotidien, programma televisivo della rete monegasca Tmc, quando unrusso gli è esploso alle spalle, a poche centinaia di. In studio è calato il gelo e il conduttore ha cercato subito di avere notizie dall’inviato. Ilsi è collegato dal telefono e ha detto di stare bene. In studio c’era anche il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire.Tmc L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il missile ha colpito l'arena di ghiaccio di Altair, molto noto nella regione, anche perché ospitava la squadra locale di Hockey, nella località Druzhkivka. Nelle immagini il momento dell'esplosione.