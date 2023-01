Miopia – epidemia | l’80% degli adulti è destinato a soffrirne eppure c’è una soluzione

(Di martedì 3 gennaio 2023) Più della metà della popolazione mondiale soffre di. Il diffusissimo disturbo visivo rischia di diventare una vera e propria. Ma che cosa dicono gli esperti? Sono sempre di più coloro che sono afflitti dasembrerebbe esserci unaalle previsioni non proprio rassicuranti dei dottori, ma di che cosa si tratta?è un dramma (DirettaNews.com)Solo in Italia, circa il 30% della popolazione soffre di. Secondo quanto riportato da Focus, la fascia di età più colpita è quella che va dai 25 ai 29 anni. Questo disturbo della vista colpisce chi ha difficoltà a mettere a fuoco e e fa percepire distorti gli oggetti che sono lontani. La causa è da ricercare nell’allungamento del bulbo oculare che, allontanando la retina, crea ...

la Repubblica

Non si tratta solo dellatra i bambini . Gli adulti non sono certo immuni. Tanto che, ... Gli esperti del settore la definiscono una vera e propria "," cioè una diffusione rapida di una ...... il ministro Valditara dribbla le accuse sul merito: "Valorizzeremo i talenti, ma senza classismo" Laè un': nel 2050 ne soffrirà l'80 per cento degli italiani Merito a scuola, Eraldo ... La miopia è un'epidemia: nel 2050 ne soffrirà l'80 per cento degli italiani Undici sedute in due anni della commissione Istruzione con neuropsichiatri e pedagogisti. "L'esposizione ai cellulari dà miopia e ...