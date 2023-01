Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo arriva su Sky e Now per l’Epifania

(Di martedì 3 gennaio 2023)in prima tv il nuovo capitolo dal franchise d’animazione targato Illumination,2 –Gru, venerdì 6 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Family), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Questa volta si parte dalle origini, con la storia diil più grande super cattivo del mondo, Gru, ha incontrato per la prima volta i suoi iconici. Diretto da Kyle Balda e co-diretto da Brad Ableson e Jonathan del Val, nella versione italiana vede la partecipazione di Max Giusti, che presta la voce alGru. Non perderti l’opportunità di vedere2 –Gru...

Corriere dello Sport

Quindi si sono segnalati2 , Jurassic World: Il dominio , Doctor Strange nel multiverso ...detto, non pervenuti in top 10 titoli francesi . Il primo, undicesimo, è il ritorno di una saga ...Tra i film troviamo l'altro titolo tratto da Elena Ferrante, La figlia oscura , apprezzatissimo esordio di Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman (4 gennaio), il campione d'incassi2 "Gru ... Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo debutta su SKY Arriva in prima tv il nuovo capitolo dal franchise d’animazione targato Illumination, 'Minions 2 - Come gru diventa cattivissimo', venerdì 6 gennaio alle 21,15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e all ...Domenica 6 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Family), in streaming su NOW e disponibile on demand anche in qualità 4K.