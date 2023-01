Milly Carlucci contro Lucarelli | «Nessuno pilota i giurati a Ballando»

Lineadiretta24

Quella sugli One Direction , intitolata Non ho l'iPhone , è diventata un cult! - Hanno partecipato anche a Ballando con le stelle , show disu Raiuno. Hanno scritto il primo libro nel ...Se mi aspettavo un supporto, una tutela da parte diNon me lo aspettavo a dire la verità'. Una versione subito smentita dalla vincitrice del programma Costamagna , ospite a Oggi è un ... Milly Carlucci, il triste divorzio con il marito: Purtroppo è successo ... Sorpresa con doppia gaffe per Luisella Costamagna. La vincitrice del dancing show “Ballando con le Stelle” è stata (di nuovo) ...Luisella Costamagna è stata totalmente sbugiardata da un video che circola sul web, ma cosa c'entra Selvaggia Lucarelli